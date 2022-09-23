Хотя до рекорда полугодовой давности не дотянули

Жители Российской Федерации 22 сентября продемонстрировали рекордный спрос на наличные средства, о чем следует из статистики, предоставленной Центральным банком. Как отмечает источник, текущий спрос на "наличку" вполне соответствует цифрам уровня марта 2022 года, однако все равно не дотягивает до показателей, зафиксированных после начала СВО.

Объем наличных в обращении с 22 сентября вырос на целых 132,1 млрд рублей, о чем следует из статистики финансового регулятора. До этого показатель превышал указанную цифру лишь в начале марта текущего года – 4 числа объем снятых средств составил 151,5 миллиарда рублей.

Статистика финансового регулятора отражает суммарный объем наличных средств, которые выпустили в обращение через кассы и банкоматы. Указанная сумма, пишут СМИ, весьма близка к той, которую население страны обналичило с предприятиями, так как банковские организации наполняют кассы, руководствуясь спросом клиентов.

Ранее мы писали, что ЦБ продлил для банков запреты на взимание комиссии с физических лиц при оформлении граждан за валютой.