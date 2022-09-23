Россияне массово бросились снимать наличные с банкоматов

Россияне массово бросились снимать наличные с банкоматов
Artem Sobolev/www.globallookpress.com
Хотя до рекорда полугодовой давности не дотянули

Жители Российской Федерации 22 сентября продемонстрировали рекордный спрос на наличные средства, о чем следует из статистики, предоставленной Центральным банком. Как отмечает источник, текущий спрос на "наличку" вполне соответствует цифрам уровня марта 2022 года, однако все равно не дотягивает до показателей, зафиксированных после начала СВО.

Объем наличных в обращении с 22 сентября вырос на целых 132,1 млрд рублей, о чем следует из статистики финансового регулятора. До этого показатель превышал указанную цифру лишь в начале марта текущего года – 4 числа объем снятых средств составил 151,5 миллиарда рублей.

Статистика финансового регулятора отражает суммарный объем наличных средств, которые выпустили в обращение через кассы и банкоматы. Указанная сумма, пишут СМИ, весьма близка к той, которую население страны обналичило с предприятиями, так как банковские организации наполняют кассы, руководствуясь спросом клиентов. 

Ранее мы писали, что ЦБ продлил для банков запреты на взимание комиссии с физических лиц при оформлении граждан за валютой.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
новости партнеров

Озвучен второй вероятный шаг России после объявления мобилизации

Конфликт перейдет в новую степень противостояния

Байдену подсказали скрытый путь решения конфликта на Украине - достаточно одного шага

Глава страны должен опираться на тактику Джона Кеннеди

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей