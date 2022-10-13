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Серьезнейшие изменения назревают и начинают трясти мировую политику из-за переустройства самого механизма, который однажды будет строиться на многополярности, указал глава РФ Владимир Путин.
В ходе выступления на совещании по взаимодействию и доверию в Азии глава Российской Федерации указал, что основным драйвером мировой экономики теперь выступают азиатские государства. Однако процесс может стать куда более эффективным, если страны смогут объединить усилия и работать в тесной координации, передает телеканал "360".
Сегодня, продолжил российский лидер, Азию можно смело считать главным местом, где "крепнут" зарождающиеся и набирающие экономическую и политическую мощь "центры силы".
В частности, глава РФ призвал коллег к расширению торгового и инвестиционного взаимодействия в экономике, отмечает телеканал МИР24.Ранее российский лидер назвал стремление Запада ввести потолок цен на нефть "шулерскими уловками".
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