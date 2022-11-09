А ОПЕК не хочет играть на руку Вашингтону

Специалисты из Центра развития энергетики подготовили отчет о текущей ситуации с нефтедобычей в Российской Федерации. В опубликованном отчете указывается, что добыча "черного золота" в стране стабилизировалась.

Европейский союз резко сокращает закупки нефти, производимой Российской Федерации, однако на текущем объеме эта деталь несущественна. Основная часть экспорта в настоящее время идет в азиатские страны. Спрос на топливо находится по-прежнему на высоком уровне, равно как и внутри страны.

Специалисты полагают, что с ноября 2022 года нефтедобыча начнет падать из-за сезонного снижения переработки и эмбарго, которое вступает в силу с 5 декабря. Потерю европейского рынка не удастся быстро компенсировать за счет переориентации – поэтому коллективный Запал и ввел ограничительные меры против страхования российских нефтегрузов в рамках ценового потолка. Однако ситуация может привести к тому, что государства, которые ввели санкции, будут закупать нефть по ценам существенно дороже прежних.

"Мы ожидаем, что в декабре добыча упадет на 1,5-1,7 млн баррелей в сутки по сравнению со средним уровнем июня-октября, или на 14%. Если этот прогноз реализуется, мировые цены на нефть должны существенно вырасти, учитывая также решение ОПЕК+ сократить добычу с ноября", – говорится в докладе.

Доля поставок российской нефти в ЕС от общего объема экспорта упала ниже 22% за последние несколько месяцев.

Ранее мы писали о разрабатываемых в РФ мерах, призванных обойти нефтяное эмбарго Запада.