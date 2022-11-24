"Холодная война 2.0": Украина объявила о новом неожиданном ударе по России

"Холодная война 2.0": Украина объявила о новом неожиданном ударе по России
Фото: www.unsplash.com
Киев продолжает изощряться в русофобской политике

Сегодня, 24 ноября, прошло ровно девять месяцев с момента старта специальной военной операции по демилитаризации и денацификации украинского государства. Наши военные продолжают выполнять поставленные перед ними задачи, а киевский режим изощряется в новых антироссийских шагах. Так, стало известно, что офис украинского главнокомандующего Владимира Зеленского подготовил новый неожиданный удар по нашей стране.

Сообщается, что силами экспертов из группы "Ермака-Макфола" был подготовлен документ прикладного характера. В нем изложена стратегия по усилению контроля за выполнением антироссийских экономических рестрикций. Как понятно из названия группы, ее руководители – глава офиса Зеленского Андрей Ермак и бывший американский посол в России Майкл Макфол.

Цель документа – лишить нашу страну возможности "обходить" санкционные ограничения. Будет создан некий унифицированный список рестрикций, а также введена система критериев, по которым будут оценивать страны, обязанные выполнять антироссийские санкции.

Помимо этого, документ устанавливает механизм регулирования экономических отношений с Россией. Эта инициатива получила название "Холодная война 2.0". За счет нового механизма русофобы хотят перекрыть нашей стране доступ к технологиям, рынкам и финансам Запада, а также минимизировать торговлю Москвы с Европой и США.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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