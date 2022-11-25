Военная логистика Украины рассыпается в труху

Военная логистика Украины рассыпается в труху
Aleksandr Gusev/www.globallookpress.com
Все из-за ударов по подстанциям

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что в ходе ракетной атаки по критической инфраструктуре все три оставшиеся атомные электростанции на Украине встали банально из-за того, что произведенную энергию было некуда передавать. После снижения оборотов до минимума остановился железнодорожный транспорт.

Украина пытается восстановить выбитые из строя подстанции, Европа везет имеющиеся комплектующие. Однако трансформаторы неизбежно горят – западные разработки не пригодны к советской генерации. Вечно собирать и ремонтировать разрушенные мощности не получится, с каждой новой атакой это будет обходиться в еще большие деньги.

У ВСУ уже нарушена логистика поставок на линию боесоприкосновения из-за ударов по инфраструктуре. Леонков указал, что восстановление генерации означает одно: по объектам прилетит снова.

"Бить будут до тех пор, пока энергетическая инфраструктура не будет разрушена процентов на 85-90. Полностью встанут АЭС, прекратится работа цехов по восстановлению техники, остановится железная дорога", – пояснил эксперт.

Украина лишится единой энергетической системы, с точки зрения энергетики страна будет разделена на несколько островов. Пока ВСУ пытаются держаться за счет железнодорожных путей. 

Таким образом, указал Леонков, РФ готовится к проведению зимней кампании, нанося непрямые, однако очень чувствительные удары по обороноспособности противника.

При этом Киев продолжает продавать Европе электроэнергию – власти разрабатывают механизм импорта в текущих условиях, передает телеканал "360".

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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