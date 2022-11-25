Правительство Украины озвучило три худших сценария для страны

В Киеве готовятся к новым ракетным атакам

Украинские власти допускают, что в результате продолжающихся ударов по инфраструктуре страны ситуация с энергообеспечением может серьезно ухудшиться. Всего правительство разработало три самых худших сценария того, что может произойти в будущем. Их со ссылкой на официальные документы публикует украинский Forbes.

Первый сценарий – блэкаут на Левобережье

В Киеве допускают, что удары могут прийтись по транзитным подстанциям, которые передают электроэнергию с запада на восток страны на Левобережье. В таком случае без света на 12-24 часа останутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Частично Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области вместе с левым берегом Киева.

Второй сценарий – блэкаут по всей Украине

Это произойдет в случае одновременных ударов по электростанциям и подстанциям по всей стране. Тем не менее, энергосистема все еще будет подключена к европейской.

Тогда без света останется вся Украина на 12-24 часа. Первыми будут включать атомные электростанции, а после постепенно задействовать всю систему.

Третий сценарий – самый тяжелый

Если будут нанесены удары по открытым распределительным устройствам атомных станций, а также по подстанциям, соединяющим украинскую энергосистему с европейской, Украина может остаться без света на срок до семи дней. Первые подачи энергии пойдут на самые важные объекты, до жителей свет может дойти значительно позднее.