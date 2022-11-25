Кулеба исключил падение в Польше украинской ракеты

Кулеба исключил падение в Польше украинской ракеты
Фото: Polska Policja
Дипломат сделал заявление

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью французкой газете Le Parisien заявил, что упавшая на Польшу ракета не является украинской. По его словам, до сих пор поляки не представили по этому вопросу никаких доказательств. 

Дипломат отметил, что Киев очень открыто принимает участие в расследовании Варшавы.

"У наших военных есть информация, согласно которой, это не наша ракета. Мы готовы к взаимному обмену нашими элементами", – приводит перевод его слов РИА "Новости". 

При этом он отметил, что дождется официальных итогов расследования и примет их вне зависимости от результатов.

О том, что по территории Польши ударила ракета, выпущенная из украинской ПВО, говорят в Вашингтоне и Варшаве. По официальным заявлениям, с большой долей вероятности сняряд принадлежал ВСУ. 

Киев, в свою очередь, подтверждает, что задействовал системы защиты воздушного пространства вблизи польской границы, но отрицает принадлежность ракеты ВСУ. 

Источник: Le Parisien ✓ Надежный источник
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