Америка столкнулась с серьезной проблемой

"Мощь" киевского режима держится исключительно на западном вооружении. Однако в этом вопросе есть серьезные проблемы. Известно, что поставляемая Америкой и Европой военная техника постоянно ломается. Украина оказалась черной дырой, в которую буквально проваливаются сотни тонн вооружения. Такое положение дел стало серьезной проблемой для Пентагона.



Любопытную статью по этому поводу выпустили журналисты авторитетного американского издания The New York Times. Корреспонденты пообщались с осведомленными источниками и профильными экспертами – аналитики бьют тревогу и отмечают, что для Министерства обороны США ситуация с вооружением на Украине стала головной болью.

Отмечается, что в каждый момент времени около трети гаубиц, переданных Западом, выходят из строя в руках бойцов Вооруженных сил Украины. Одной из причин таких поломок является чрезвычайно интенсивное использование смертоносной техники.

Американцы весьма озадачены тем, чтобы быстро ремонтировать технику. Сейчас главной ремонтной базой стала Польша. Однако на Украине недовольны, так как на транспортировку сломанной техники до пункта обслуживания и обратно уходит слишком много времени. Сейчас в Пентагоне пытаются оперативно решить эту сложную проблему.