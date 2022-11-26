В Британии раскрыли кровожадные планы Зеленского на Украину

В Британии раскрыли кровожадные планы Зеленского на Украину
Владимир Зеленский. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Люди в ужасе от поведения президента

Недавно украинский главнокомандующий Владимир Зеленский заявил, что конфликт на территории Незалежной может закончиться только в случае, если российские военные в полном составе покинут ее земли. Скандальное заявление бурно обсуждают в интернет-пространстве.

Жители Великобритании и вовсе убеждены, что Владимир Зеленский вынашивает коварный план по полному уничтожению украинского государства. Британцы прекрасно понимают, что киевский режим – всего лишь марионетка в руках западных кураторов, а они будут финансировать противостояние до тех пор, "пока не погибнет последний украинец".

Более того, британцы считают, что главная цель Зеленского– втянуть Североатлантический альянс в противостояние и развязать третью мировую войну. Разумеется, такое развитие событий приведет к самым плачевным последствиям для всего человечества.

В социальных сетях призывают лишить Зеленского власти. Англоязычные интернет-пользователи понимают, что единственный шанс сохранить Украину – пойти на мирные переговоры с Москвой. Однако Зеленский к такому разумному шагу не готов.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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