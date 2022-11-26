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Ситуация на полях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации украинского государства остается очень тяжелой. На фронте есть несколько точек, где украинские вояки продолжают вероломные попытки нападения. Так, незалежные боевики пошли в атаку в направлении Новоселовского Луганской народной республики.
На действия противника оперативно отреагировали Вооруженные силы Российской Федерации. Огнем артиллерии потуги украинцев были разбиты.
Кроме того, Вооруженные силы Украины также бросились в атаку в Донецкой народной республике. Это нападение тоже закончилось провалом. Благодаря слаженной работе наших бойцов удар был отбит. В ходе российской контратаки были ликвидированы 70 украинских вояк.
Также нашим военнослужащим удалось сровнять с землей крупную базу, на которой хранились боеприпасы для смертоносных американских систем HIMARS. Схрон противника находился на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.
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