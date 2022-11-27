Уничтожение военной инфраструктуры Незалежной не прекращается

Без малого девять месяцев продолжается специальная военная операция по демилитаризации украинского государства. Главным событием последнего времени стало вынужденное решение Армии России покинуть областной центр Херсонской области, ставшей в сентябре субъектом Российской Федерации. Ситуация на этом направлении достаточно сложная, однако в других точках фронта наши бойцы продолжают успешно выполнять задачи СВО. Наступление ВС России началось в ДНР.



В начале прошлой недели территория Незалежной подверглась массированному ракетному удару. Уничтожение важнейших объектов инфраструктуры было зафиксировано во многих регионах Украины. Значительная территория страны оказалась обесточена.

Широкий резонанс вызвала ужасающая своей жестокостью расправа над пленными российскими военными. Социальные сети облетел видеоролик, на котором безжалостные вояки ВСУ расстреливают безоружных людей. Подлинность этой записи подтвердили в США. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию главных событий спецоперации.

11:43 Железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет работать, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.

10:50 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо "поддерживать и увеличивать" помощь Киеву.

10:30 Киев в воскресенье может перейти на режим плановых отключений электроснабжения, сейчас без света 25% жителей, пишут украинские СМИ.

09:23 Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской.



27 ноября

17:36 Четверть потребителей в Киеве продолжают оставаться без электроснабжения – Кличко.

17:12 Подразделения второго армейского корпуса НИ ЛНР и бойцы спецназа "Ахмат" ежедневно продвигаются вперед, чтобы блокировать инициативу ВСУ – Алаудинов.

16:55 Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

16:23 Энергосистема Ровенской области Украины стабилизирована.

16:03 МО РФ: в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

15:34 ВСУ используют жилые массивы Херсона как маскировку и живой щит – власти.

14:57 Половина потребителей во Львовской области остается без электроснабжения.

14:34 Огонь российской артиллерии остановил атаку ВСУ на краснолиманском направлении.

14:01 Взрыв произошел в городе Днепре, после чего последовало отключение нескольких трансформаторных подстанций.

13:45 ВСУ нанесли артиллерийский удар по храму Андрея Первозванного в Горловке.

13:14 Воздушная тревога объявлена в восточных и центральных областях Украины – СМИ.

12:43 Сотни жителей Дублина вышли на акции протеста против размещения украинских беженцев.

12:21 Численность медиков в новых регионах необходимо увеличить: два медвуза в Донецке и Луганске вольются в систему высшего медицинского образования – Мурашко

11:53 Народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей – Лавров.

11:24 Аварийные отключения света продолжаются в Киеве и Одессе.

10:57 Оба энергоблока Хмельницкой АЭС на западе Украины вновь подключены к единой энергосистеме страны.

10:20 Украинская делегация будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ – депутат Верховной Рады.

09:48 ВСУ за прошедшие сутки 35 раз открывали огонь по населенным пунктам ДНР, в результате погиб один мирный житель.

26 ноября

21:16 Дипломаты ЕС отложили обсуждение уровня лимита цен на нефть до следующей недели.

20:58 Путин провел рабочую встречу с Кадыровым, обсудили вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

19:59 ЕС приступил к созданию в Польше хаба для сбора донорских пожертвований, закупки и поставок энергетического оборудования на Украину.

19:50 Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих на передовой в зоне спецоперации.

19:27 Россия не будет признавать Украину страной-террористом, уподобляясь нарушителям международного права на Западе – замглавы МИД РФ.

19:06 Правительство Украины ввело запрет на экспорт дров.

18:53 Специалисты Запорожской АЭС начали в пятницу процесс перевода двух энергоблоков в состояние горячего останова для теплоснабжения Энергодара, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

18:27 Путин подтвердил, что частичная мобилизация закончилась.

18:19 Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области.

18:14 Путин заявил, что если бы присоединение Донбасса к России произошло раньше, то это позволило бы избежать большого числа жертв.

17:42 В украинской Виннице улицу Льва Толстого переименовали в улицу Степана Бандеры.

17:12 Украинские власти Херсона перевозят пациентов больниц в города Николаев и Одессу – глава украинской Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич.

16:45 Сообщается о взрывав в Харькове.

16:41 Количество граждан Украины и России, постоянно проживающих в Финляндии, может сравняться в 2023 году, прогнозирует глава министерства внутренних дел Финляндии Криста Микконен.

16:03 Предложение Польши о поставках немецкой системы ПРО Patriot на Украину принято во внимание и в настоящий момент обсуждается, сообщила представитель кабмина ФРГ Кристиан Хоффманн.

15:26 Врио главы ДНР Денис Пушилин объявил о новом обмене пленными с Украиной по формуле девять на девять.

15:20 Путин поручил к апрелю 2024 года сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета.

14:53 Россия создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС, использует для этого Запорожскую ТЭС – "Росатом"

14:20 Дефицит электроэнергии в сетях Украины на утро 25 ноября составляет 30%, производители могут обеспечить лишь 70% потребностей страны, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

13:55 Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк считает, что видеозаписи расстрела российских военнослужащих украинскими военными являются с высокой степенью вероятности подлинными.

13:20 Столтенберг заявил об "ужасающем начале зимы для Украины" и о том, что Европа переживает энергокризис и рост цен.

12:42 Песков о словах Зеленского про возвращение Крыма: это обсуждение отчуждения территории РФ, об этом не может быть и речи.

11:33 Попытка прорыва украинской ДРГ пресечена в Запорожской области, уничтожено более 40 украинских военных – власти региона.

11:11 Мирная жительница пострадала при обстреле в четверг украинскими войсками Сватово в Луганской Народной Республике, разрушено четыре дома, сообщила Народная милиция ЛНР.

10:37 В супермаркетах Киева и области раскупили весь хлеб – издание "Страна".

09:06 Система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма, как сообщает мэр.

09:05 Россия и МАГАТЭ обсуждают вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защите Запорожской АЭС, заявил постпред РФ Михаил Ульянов. По его словам, в противном случае защита ЗАЭС не будет гарантирована.

08:48 Германия не будет направлять системы ПВО Patriot на Украину, поскольку системы предназначены только для стран-членов НАТО. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

08:40 Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

08:14 Система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма, заявил мэр города.

25 ноября

21:54 МВД Белоруссии установило около 160 граждан республики, участвующих в боевых действиях на Украине.

21:32 Еврокомиссия призвала страны ЕС направлять Киеву высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы.

21:18 Гендиректор МАГАТЭ заявил, что внешнее энергоснабжение ЗАЭС восстановлено.

21:09 Киевлянам, имеющим возможность переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, лучше покинуть на время столицу – Кличко.

20:37 Первый блок Хмельницкой АЭС был подключен к энергосети Украины.

20:11 Два взрыва прозвучали в городе Мелитополе.

19:32 Украинские силовики убили не менее 100 гражданских в Херсоне, еще около 200 пропали без вести – врио губернатора Херсонщины.

18:57 Региональный фонд развития промышленности планируется создать в Херсонской области в 2023 году.



18:29 Мэра Харькова оштрафовали за использование русского языка.

18:03 Памятник русскому полководцу Александру Суворову собираются демонтировать в Одессе.

17:34 Россия произвела обмен военнопленными с Украиной, возвращены 50 российских военнослужащих – МО РФ.

17:07 Взрывы прогремели в Харьковской области Украины – СМИ.

16:29 Порядка 40 канадских военных уже приступили к обучению украинских саперов на территории Польши – Минобороны Канады.

16:03 Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.

15:37 Водоснабжение в Киеве восстановлено, но система пока не заработала на полную мощность – Кличко.

15:13 Перебои с электричеством наблюдаются в городе Энергодаре Запорожской области.

14:33 Европарламент одобрил пакет поддержки Украины от ЕС на сумму 18 миллиардов евро на 2023 год.

14:10 В Одессе сообщают о взрывах. Воздушной тревоги в городе не объявляли.

13:57 В Кремле заявили, что спецоперация РФ на Украине выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет. При этом власти Украины имеют все возможности урегулировать ситуацию и прекратить страдания народа, выполнив требования РФ.

13:43 Минобороны России сообщило, что 23 ноября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Ударов по Киеву при этом не наносилось.

13:12 Франция не выдала представителям МИД России визы на мероприятие по линии ЮНЕСКО в Париже – заявила Захарова.

12:30 Представители Украины и России обсудили в ОАЭ обмен военнопленными и разблокирование экспорта российского аммиака через аммиакопровод на Одессу, сообщает Reuters.

11:51 ФСБ сообщила о предотвращении диверсионно-террористической атаки на газопровод "Южный поток".

11:34 15 стран ЕС критически настроены в отношении предложения Еврокомиссии об установлении потолка цен на газ – Минэнерго Италии.

11:05 New York Times: американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими войсками, в сентябре промахнулась мимо цели и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске, пострадали 3 человека.

10:55 Еврокомиссия не ожидает согласования министрами энергетики ЕС потолка цен на газ в Евросоюзе – еврокомиссар по вопросам энергетики.

10:16 Суд в Москве арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

10:09 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 187 млн евро.

9:52 В Минэнерго Украины заявили, что электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры по стране восстановлено.

9:45 Большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель, но Польша настаивает на 30 долларах. Об этом пишет Politico.

9:41 В ДНР сформирован батальон из числа украинских военнопленных, сообщил представитель силовых структур республики.

9:25 Петиция с призывом изменить название России на "Московию" появилась на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

9:07 Вооруженные силы Украины планируют возобновить наступление на населенные пункты Сватово и Кременную в Луганской Народной Республике в ближайшие 5-7 дней, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

8:42 Кличко сообщил, что 70% Киева до сих пор обесточено, в городе частично восстановлено водоснабжение.

8:14 В девятый санкционный пакет ЕС, который на днях будет окончательно подготовлен, войдут в первую очередь меры, направленные на предотвращение обхода ранее введенных против РФ санкций. Об этом заявил еврокомиссар по делам юстиции Дидье Рейндерс.

24 ноября

20:27 Проверки в Киево-Печерской лавре связаны с имеющимися у Службы безопасности Украины (СБУ) подозрениями, что в Украинской православной церкви (УПЦ) могут быть люди, работающие на Россию – секретарь СНБО Украины Данилов.

20:12 Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода "Дружба" возобновилась – "Транснефть".

19:21 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что конфликт между РФ и Украиной завершится за столом переговоров, а не победами на поле боя.

18:38 Новый пакет военной помощи Украине на $400 млн будет включать оборудование для ПВО, дополнительные вооружения и боеприпасы – Госдепартамент.

18:25 Подавляющее большинство потребителей электроэнергии Украины обесточены – Минэнерго Украины.

17:27 Радиационный фон на трёх отключенных украинских АЭС не изменился, показатели в норме, сообщил украинский Энергоатом.

16:54 В Днепропетровской области аварийные отключения света, есть перебои с водой – власти.

15:58 Аварийно остановлены энергоблоки Южноукраинской АЭС, сообщают украинские СМИ.

15:38 В Киеве после ракетных ударов во многих районах пропадает свет, вода, начались перебои с мобильной связью, пишут украинские СМИ.

14:48 Сообщается о повторных взрывах в Николаевской области.

14:45 Минобороны РФ сообщает, что за сутки сбито пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и рядом с Севастополем.

14:40 Сообщается о взрывах в Киеве.

14:13 В Минобороны России опровергли сообщения ряда западных СМИ о якобы недавнем разговоре начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения судов в Черном море.

14:12 Денис Пушилин сообщил об очередном обмене пленными в формате "35" на "35".

13:51 Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили местные власти.

13:42 Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе.

13:35 Под обстрел ВСУ попало село Устинка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

13:34 Воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

13:28 Сообщается о воздушной тревоге в Харькове.

13:07 Мэр Киева Кличко в интервью Bild не исключил, что зимой при худшем сценарии из-за проблем с электричеством придется эвакуировать часть жителей города.

12:38 Великобритания подарила Украине три списанных вертолета Sea King, на которых не летают с 2018 года. Об этом сообщает BBC со ссылкой на министра обороны Бена Уоллеса.

11:36 Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что провел с главой "Росатома" в Стамбуле переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

11:30 Турция передала Украине реактивные системы залпового огня TLRG-230, утверждают украинские СМИ.

11:19 Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе недавних контактов договорились соблюдать осторожность в Черном море "во избежание инцидентов".

11:01 В Херсоне прогремел взрыв, сообщают СМИ.

10:27 Россия проработает с ООН вопрос возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, поставки по нему были бы выгодны всем сторонам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателем Дмитрием Мазепиным.

10:04 РФ готова к расширению экспорта удобрений – Путин.

9:52 Союзные силы уничтожили украинскую технику на позициях, откуда ВСУ обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС, заявил Рогов.

9:30 Командование ВСУ отказалось от полномасштабного наступления на ЛНР из-за неблагоприятных погодных условий и нарушений поставок боеприпасов, сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

8:53 В Кишиневе заявили, что те объемы газа, которые "Газпром" называет осевшими на Украине, на самом деле являются сбережениями и резервами Молдавии.

8:00 Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Германия до начала российской спецоперации рассчитывала на быстрое поражение Украины.

23 ноября

21:18 Два беспилотника сбиты ПВО при попытке подлета к Балаклавской ТЭС, повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших нет – губернатор.

21:05 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключил, что в стране возможны аварийные отключения электроснабжения из-за наступления холодов

20:23 В ООН выразили обеспокоенность кадрами с расправой над российскими пленными в Донбассе, а также призвали тщательно расследовать эти сообщения.

19:40 Украина вышла из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

19:38 США и союзники могут в среду договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов – СМИ.

19:31 В Севастополе сбиты два беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он заявил, что работают дежурные силы ПВО.

19:12 В Севастополе, Балаклаве и Евпатории взрывы – работает ПВО.

18:49 Сообщается о взрывах в Херсоне.

18:24 США предоставили Украине 4,5 млрд долларов в качестве дополнительной прямой бюджетной поддержки, сообщил минфин.

18:15 Президент Кубы Мигель Диас-Канель считает, что Москва и Гавана противостоят общему врагу в лице "империи янки".

18:08 Еврокомиссия предлагает установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за мегаватт-час – еврокомиссар.

17:31 В Европарламенте призвали внести ЧВК Вагнера в список террористических организаций, сообщает Politico.

16:44 Еврокомиссия выделила Украине очередной транш помощи в размере 2,5 млрд евро, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

16:39 Украина возбудила дело о "вероломстве" российских военных, которых убили при сдаче в плен.

15:50 Песков опроверг РИА Новости сообщения о том, что Путину перед саммитом G20 якобы передавались какие-либо проекты мирного соглашения с Украиной.

15:31 Губернатор Гладков подтвердил гибель супружеской пары в селе Староселье в Белгородской области.

15:23 Россия повредила почти все ТЭС и большие ГЭС в Украине во время массированных ударов, сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

14:54 FT: в Евросоюзе признают, что с каждой неделей всё труднее найти необходимое оборудование для функционирования энергосистемы Украины.

14:42 Действие высокого уровня терропасности в ближайших к Крымскому мосту районах Крыма продлено до 7 декабря.

14:21 "Укрэнерго": в Незалежной почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций.

13:58 Женщина погибла из-за обстрела Шебекина в Белгородской области.

13:39 ВС РФ уничтожили более 120 украинских военных на донецком направлении.

13:23 Утверждены целевые задания по обеспечению армейских нужд в спецоперации – Мишустин.

12:49 Эвакуация из Армянска на севере Крыма не проводится – Аксенов.

12:25 В Волынской и Сумской областях введены почасовые отключения электроэнергии.

11:51 Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли ракетные авиационные удары по военным oбъектам и технике подразделений ВСУ.

11:26 СБУ проводит обыски в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви в Ровненской области на западе Украины.

10:49 Япония направит Украине экстренную помощь в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на $2,57 млн.

10:26 Экстренные отключения электричества начались в Одессе.

09:57 Пушилин сообщил об успехах на павловском и угледарском направлениях.

09:22 Ситуация на Украине привела к серьезному ухудшению отношений между Германией и Францией – Foreign Policy.

08:50 Служба безопасности Украины проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры.

08:01 Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2.

22 ноября

20:29 ООН не располагает возможностью определить ответственных за атаки в районе ЗАЭС, призывает все стороны прекратить огонь, сообщили в офисе генсека.

19:30 Два-три миллиона украинцев покинут свои дома с наступлением холодов, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, находящийся с визитом в Киеве.

17:46 Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал западные страны принять Киев в НАТО и ЕС.

17:08 "Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом"

16:26 Запорожская АЭС снова под огнем ВСУ. Нам сообщают о четырёх тяжелых прилётах у подстанции "Луч". Предварительно, обстрел ведётся со стороны города Марганец.

16:05 Сообщения о казни российских военнослужащих "должны быть незамедлительно расследованы, а виновные привлечены к ответственности" – заявление Управления ООН по правам человека в Женеве..

15:32 Регулярные силы НАТО находятся в Донбассе под видом частных военных компаний, заявил офицер Народной милиции ЛНР Марочко.

14:40 ВС РФ в Харьковской области поразили две установки РСЗО "Ураган" ВСУ.

14:32 Власти Белгородской области продлили срок действия высокого уровня террористической опасности до 6 декабря.



14:18 Страны НАТО должны расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину в условиях интенсивных российских ударов – Столтенберг.

13:42 Лукашенко заявил, что инцидент с ракетой, пущенной украинскими военными и упавшей в Польше, был создан для провокации Минска и Москвы.



13:33 Более 105 тыс. абонентов в шести районах Донецка остались без электричества после обстрела со стороны ВСУ.

12:57 В Киеве и Одессе экстренные отключения света.

12:19 Польша намерена разместить предложенные ФРГ Patriot на границе с Украиной.

11:40 Экстренные отключения электроэнергии вводят в Одесской области.

11:03 ВСУ препятствуют выезду населения из города Запорожье, чтобы использовать людей в качестве живого щита

10:44 Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд.

10:11 Подразделения ВСУ в районах городов Артемовск и Соледар в ДНР отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону.

09:27 Цистерны с топливом загорелись на железнодорожных путях в Макеевке из-за обстрела ВСУ.

08:52 Плановые отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины.

08:18 Глава МАГАТЭ планирует новые поездки в РФ и на Украину для обеспечения безопасности ЗАЭС.

21 ноября