Бесчинства незалежных получили подтверждение

Последние несколько дней все информационное пространство обсуждает жуткие кадры жестокой расправы над взятыми в плен российскими бойцами. Зарубежные и отечественные эксперты спорили о подлинности шокирующего видеоролика, однако внезапно все точки над i поставила редакция авторитетного американского издания New York Times.



Американцы неожиданно объявили, что подтверждают подлинность записи, на которой наших военных уложили лицом в землю и жестоко казнили через расстрел, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".

В Соединенных Штатах Америки решили несколько сгладить кошмарность произошедшего, сухо отметив, что расправа является одним из множества "ужасающих моментов войны". В статье указано, что именно вояки Вооруженных сил Незалежной виновны в тяжком преступлении, передает РИА ФАН.

Как напоминает телеканал RT, убийство бойцов противника, сложивших оружие, является грубым нарушением правил военного времени. На это указал представитель сообщества "Врачи за права человека" Рохини Хаара. По информации американских журналистов, расправа над безоружными произошла в Макеевке Донецкой народной республики.