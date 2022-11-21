ВСУ под Соледаром резко изменили тактику поведения на поле боя

ВСУ под Соледаром резко изменили тактику поведения на поле боя
Фото: www.unsplash.com
Вояки больше не могут наступать

На полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Донбасс остается горячей точкой на карте ведения боевых действий. Последними новостями с этого направления поделился офицер армии ЛНР Андрей Марочко.

Военнослужащий рассказал, что Вооруженные силы Незалежной серьезно изменили тактику поведения в печально известных Артемовске и Соледаре. Марочко сообщил, что из-за колоссальных потерь в живой силе и технике украинские вояки приняли решение отказаться от попыток атаковать наши позиции.

По словам луганского военнослужащего, сейчас противник перешел в глухую оборону и старается закрепиться на занятых ранее позициях. Украинским воякам нанесен серьезный урон, они пытаются компенсировать провалы за счет изменения тактики поведения.

Также ранее стало известно, что из-за бесконечных обстрелов со стороны Незалежной экологии Луганской народной республики нанесен значительный урон, передает телеканал "360".

Тем временем, наши войска продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. "Пятый канал" показал, как работает РСЗО "Смерч".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Киев официально объявил о наступлении на Крым

Украинцы не указывают точные сроки

На Украине заявили о подготовке терактов в Белоруссии

Во всем обвинили российские спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей