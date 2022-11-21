Вояки больше не могут наступать

На полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Донбасс остается горячей точкой на карте ведения боевых действий. Последними новостями с этого направления поделился офицер армии ЛНР Андрей Марочко.



Военнослужащий рассказал, что Вооруженные силы Незалежной серьезно изменили тактику поведения в печально известных Артемовске и Соледаре. Марочко сообщил, что из-за колоссальных потерь в живой силе и технике украинские вояки приняли решение отказаться от попыток атаковать наши позиции.

По словам луганского военнослужащего, сейчас противник перешел в глухую оборону и старается закрепиться на занятых ранее позициях. Украинским воякам нанесен серьезный урон, они пытаются компенсировать провалы за счет изменения тактики поведения.

Также ранее стало известно, что из-за бесконечных обстрелов со стороны Незалежной экологии Луганской народной республики нанесен значительный урон, передает телеканал "360".

Тем временем, наши войска продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. "Пятый канал" показал, как работает РСЗО "Смерч".