Настрой Киева вызывает опасения у нормальных людей

Киевский режим продолжает прикладывать усилия для того, чтобы максимально подорвать мировую стабильность. Многие эксперты да и простые люди подозревают, что Незалежная стремится развязать глобальный конфликт, который обернется колоссальными жертвами. В социальных сетях обратили внимание на недавнее заявление украинского МИД о нашем главнокомандующем Владимире Путине.



Замглавы МИД Незалежной Андрей Мельник на днях потребовал у немецкого канцлера Олафа Шольца выдвинуть Владимиру Владимировичу некий "ультиматум" для прекращения специальной военной операции. После этих слов на украинца набросились интернет-пользователи.

Люди пишут, что не понимают, о каком "ультиматуме" может идти речь. Здравомыслящие представители общества подчеркивают, что в данной ситуации главу Украины Владимира Зеленского нужно заставить пойти на переговоры. Комментаторы чувствуют, что за действиями Киева скрывается "что-то неладное" – Украина явно хочет стравить НАТО и Россию и устроить третью мировую войну.

"Украина хочет втянуть НАТО в войну. Нечистое это дело", – пишут в социальных сетях.

Украинцы, тем временем, продолжают терроризировать мирное население. Сегодня, 21 ноября, Вооруженные силы Незалежной обстреляли луганский Алчевск из HIMARS, передает телеканал "360".