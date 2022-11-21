Высокоточные удары сравняли позиции противника с землей

Российские военные продолжают успешно бороться с украинскими боевиками. На линии фронта есть несколько особо горячих точек, где незалежные вояки пытаются концентрироваться и проводить атаки. Сегодня, 21 ноября, стало известно о ликвидации позиций Вооруженных сил Украины, располагавшихся на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.



Такой информацией с общественностью поделился представитель местной администрации Владимир Рогов. Высокопоставленный госслужащий сообщил, что Воздушно-космические силы нашей страны, а также артиллеристы нанесли массированные удары по местам сосредоточения незалежных подразделений. Благодаря слаженной работе российских бойцов логово украинских боевиков было уничтожено.

Рогов рассказал, что позиции Вооруженных сил Незалежной были ликвидированы в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном и Железнодорожном.

Тем временем, украинцы продолжают терроризировать мирных граждан. Как сообщает телеканал "360", киевские власти распорядились закрыть выезд из Запорожской области для местных жителей. Их планируют использовать в качестве живого щита.