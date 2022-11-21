"Распил" Незалежной начинается

Польские власти согласились оказать украинским соседям помощь в виде вооружения и льготных программ для беженцев в обмен на нечто более серьезное. Однако Киев и здесь нашел возможность не исполнять договоренности. Своими действиями режим Владимира Зеленского раскрутил жернова для очередного дипломатического скандала – поляки требуют от Украины извинений за Волынскую резню и расплаты в виде суверенитета, указал политолог Антон Бредихин.

Польша открыто намекает, что Киеву пора передать "обратно" Восточные Кресы (польский термин, обозначающие западные территории Украины, Белоруссии и Литвы) – прим. ред.).

Варшава нацелена на "возврат" территорий, ради чего и согласилась на подобные уступки. За собственный счет поляки начали оплачивать Зеленскому поставки вооружения на Украину, принимать у себя бежавших от военного конфликта людей и публично выслуживаться перед НАТО и Европейским союзом, пишет "Пятый канал".

Спустя некоторое время настроение у польской стороны начало меняться в худшую сторону. Варшава начала понимать, что мечта может остаться несбыточной.

Вопрос приобретает политический характер – рано или поздно Польша открыто объявит Украине ультиматум.

"Либо пускайте наши войска на Восточные Кресы и определяете с нами статус западной Украины в польском составе, либо помогать мы не будем", – объяснил Бредихин позицию Варшавы.

Ранее Украина оскандалилась перед западными кураторами из-за попавшей на территории Польши ракеты, выпущенной ЗРК С-300.