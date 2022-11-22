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Несколько дней в информационном пространстве активно обсуждают поражающий своей жестокостью инцидент с расстрелом наших бойцов, попавших в плен к украинским боевикам. Теперь в распоряжении журналистов появилась информация о том, что в трагическом деле явно прослеживается след Североатлантического альянса.
Оказалось, устроившая показательную казнь бригада украинцев имеет самые тесные связи с западной военной коалицией. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Данные сведения были получены от одного из бывших бойцов Вооруженных сил Незалежной. Военнослужащий побеседовал с журналистами телеканала RT и сообщил, что бригада карателей по многим вопросам консультируется с натовскими кураторами.
Также известно, что хладнокровные палачи размещены во Львове. По словам источника, речь идет о 80-й бригаде ВСУ. Осведомитель сообщил, что раньше сам служил в этой бригаде, однако, насмотревшись бесчинств "товарищей" по оружию, покинул строй и перешел на сторону России, сообщает телеканал "360".
Бесчинства незалежных получили подтверждение
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