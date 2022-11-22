В кровавой расправе над российскими военными обнаружился след НАТО

В кровавой расправе над российскими военными обнаружился след НАТО
Фото: www.unsplash.com
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Несколько дней в информационном пространстве активно обсуждают поражающий своей жестокостью инцидент с расстрелом наших бойцов, попавших в плен к украинским боевикам. Теперь в распоряжении журналистов появилась информация о том, что в трагическом деле явно прослеживается след Североатлантического альянса.

Оказалось, устроившая показательную казнь бригада украинцев имеет самые тесные связи с западной военной коалицией. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Данные сведения были получены от одного из бывших бойцов Вооруженных сил Незалежной. Военнослужащий побеседовал с журналистами телеканала RT и сообщил, что бригада карателей по многим вопросам консультируется с натовскими кураторами.

Также известно, что хладнокровные палачи размещены во Львове. По словам источника, речь идет о 80-й бригаде ВСУ. Осведомитель сообщил, что раньше сам служил в этой бригаде, однако, насмотревшись бесчинств "товарищей" по оружию, покинул строй и перешел на сторону России, сообщает телеканал "360".

Источник: RT ✓ Надежный источник
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