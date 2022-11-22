Разведка незалежных работает спустя рукава

Одиозный советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович поделился своим видением происходящего на полях специальной военной операции по демилитаризации Украины. Высокопоставленный украинец указал на главную проблему незалежных вояк в затяжном конфликте.



Арестович подчеркнул, что киевскому командованию приходится нелегко, так как они не могут просчитать дальнейшие шаги Армии России. Неопределенность последующих действий нашего военного начальства серьезно усложняет ситуацию для ВСУ, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Бывший юморист считает, что Вооруженные силы России могут пойти в наступление "либо на Киев, либо на Западную Украину". Кроме того, в Киеве переживают, что Иран может оказать поддержку нашей стране и договориться о поставках баллистических ракет.

Тем временем, наши военные продолжают реализовывать задачи спецоперации. Накануне ВС РФ удалось уничтожить четыре пункта управления ВСУ, сообщает телеканал "360".