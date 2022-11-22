Готовы к удару: что происходит на Запорожском направлении

Готовы к удару: что происходит на Запорожском направлении
Фото: www.unsplash.com
На фронте сохраняется немало горячих точек

Российские военные продолжают прикладывать максимальные усилия для обороны и освобождения от боевиков новых субъектов нашей страны. Ситуация на Запорожском направлении складывается достаточно тревожная. Не первую неделю там ожидают массированную атаку со стороны Вооруженных сил Украины. Последними новостями с линии соприкосновения поделился представитель местной администрации Владимир Рогов.

Высокопоставленный госслужащий сообщил, что нашим бойцам уже удалось возвести надежную линию обороны. Военные уверены в своих силах и спокойно ждут, когда украинские боевики пойдут в атаку.

"Никто даже мысли не допускает уступать", – подчеркнул представитель местных властей.

Рогов добавил, что группировка наших военных в этой точке фронта постоянно усиливается. По всей видимости, в самое ближайшее время на территории Запорожской области начнутся серьезные бои. Впрочем, пока обстановка остается стабильной.

К слову, ранее "Пятый канал" опубликовал эпичные кадры с ударом наших Су-25 по военным объектам украинцев.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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