ВС России мощным ударом уничтожили бьющие по Запорожской АЭС пушки

ВС России мощным ударом уничтожили бьющие по Запорожской АЭС пушки
Фото: www.unsplash.com
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Бойцы защищают новый российский регион

Ситуация в Запорожской области остается очень напряженной. Украинские боевики давно наплевали на мировую безопасность и продолжают массированные обстрелы Запорожской атомной электростанции. Однако наши бойцы серьезно усложнили украинским воякам задачу.

В главном оборонном ведомстве страны сообщили, что накануне, 21 ноября, незалежные осуществили мощный обстрел стратегически важного объекта. Ответным огнем Вооруженные силы России уничтожили смертоносные пушки противника. Таким образом была пресечена очередная попытка киевского режима устроить техногенную катастрофу.

Также нашим военным удалось добиться серьезных успехов на Угледарском направлении. Как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Более того, за минувшие сутки российские силы подавили батареи американских артиллерийских систем М777 в Харьковской области, сообщает телеканал "360".

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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