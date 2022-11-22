Преступления незалежных поражают своей жестокостью

Ни для кого не секрет, что украинские неонацисты зачастую позволяют себе самое жестокое обращение к мирному населению, а также сдавшимся в плен бойцам. С резкой критикой такого нарушающего все законы военного времени поведения выступил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.



Эксперт также является советником бывшего американского лидера Дональда Трампа. По мнению Макгрегора, действия украинских вояк, которые не прекращают обстрелы мирных городов в Донбассе, должны быть расследованы и наказаны соответствующим образом.

Американский военный подчеркнул, что российские войска с особой бережностью относятся к мирному населению, проживающему на подконтрольной противнику территории. Тем временем, Вооруженные силы Незалежной с садистским удовольствием обрушивают смертоносные HIMARS на гражданских в Донецке и Луганске.

Полковника в отставке поражает, что тема кровавых преступлений киевского режима замалчивается в США, пишет интернет-издание URA.RU. Макгрегор отметил, что вокруг Украины искусно выстраивают образ "святой жертвы", а Россию пытаются представить "империей зла".