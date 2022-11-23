"Нужно просто уничтожить": Кулеба сделал резкое заявление о России

В Киеве возмущены отсутствием решительных мер со стороны европейцев

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга сделал несколько высказываний в отношении Европы и России. По словам дипломата, Брюссель слишком много говорит и мало делает.

Как сообщает "Коммерсантъ", политик призвал ЕС ввести девятый пакет санкций в отношении РФ. Он заявил, что европейские чиновники очень много говорят о необходимости принять новые меры, но до сих пор никакой конкретики по этому вопросу нет. Такая ситуация, по его мнению, совершенно недопустима. Государства Евросоюза обязаны продолжать поставлять Киеву деньги и военную технику для поддержки в конфликте.

"Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать", – приводит его слова телеканал "360".

Дипломат заявил, что в девятый пакет санкций нужно обязательно включить "Росатом" из-за деятельности компании на ЗАЭС, приостановить участие России в МАГАТЭ, добавить в список новых физических и юридических лиц, а также нанести удар по ракетной промышленности страны.

"Способность России производить новые ракеты нужно просто уничтожить", – заявил он.

Кулеба обратился к представителям стран Евросоюза с просьбой как можно скорее отказаться от своих сомнений и ввести девятый пакет санкций против России, пишет Общественная служба новостей.