США подобрали Украине нового президента

Им может стать главный медийный оппонент Зеленского

Военный эксперт Юрий Кнутов видит признаки подготовки новой кандидатуры на пост украинского президента. Им, вероятно, станет главком ВСУ Валерий Залужный. По словам аналитика, об этом говорят два факта.

Первый – частое появление военного на обложках западной прессы. Кнутов в беседе с "Пятым каналом" отметил, что Залужного выставляют туда чуть ли не чаще, чем Зеленского. Второй – количество интервью СМИ, в которых он не особо считается с мнением украинского руководства. К примеру, недавно главком заявил, что если официальный Киев пойдет на мирные переговоры с Москвой, он сделает все со своей стороны, чтобы этого не вышло.

"Я думаю, что гражданину Зеленскому готовят замену в лице Залужного, и это хорошо просматривается. Так что, вполне возможно, Зеленского скоро попросят уйти в отставку", – заявил эксперт.

По его словам, наиболее вероятным поводом для ухода действующего президента с поста станет громкое военное поражение, пишет URA.RU. Как минимум, это позволит сделать "ястребиная" позиция Зеленского в конфликте, когда Залужный, в свою очередь, старался вести себя более сдержанно.