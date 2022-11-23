Украина полностью осталась без света

Украина полностью осталась без света
Фото: x99/www.globallookpress.com
Обесточена также Молдавия

По некоторым данным, из-за массовых ракетных ударов по критической инфраструктуры Украина осталась без электричества, о чем стало известно сегодня, 23 ноября.

В настоящее время известно, что пропал свет в Киеве, полностью обесточены Ровно и Киев, а также Полтава и Миргород с Львовом. В социальных сетях сообщается, что Украина на 70 процентов отключена от света. Частично пропали связь с интернетом.

Из-за "прилетов" по украинской инфраструктуре полностью лишены электроэнергии часть Молдавии с Кишиневом, а также Приднестровье.

Новость дополняется.

Источник: Telegram • Требует проверки
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