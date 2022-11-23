Зеленский обратился к ООН после сокрушительных ракетных ударов

Зеленский обратился к ООН после сокрушительных ракетных ударов
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/www.globallookpress.com
В офисе президента переполох

Украинский лидер Владимир Зеленский дал поручение постоянному представителю Незалежной при ООН сделать в Организацию Объединенных Нацией запрос о проведении заседания Совета безопасности из-за очередной ракетной атаки, обрушившейся на энергетические объекты страны 23 ноября.

В постоянном представительстве Российской Федерации позднее сообщили, что заседание уже назначено – оно состоится в полночь, 24 ноября. Как указал заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, Киев в панике требует срочное заседание, а выступление Зеленского будет очередным нарушением правил процедуры Совете безопасности.

Ранее Совбез ООН проводил заседание по ситуации, связанной с Украиной, еще в середине ноября – из-за обстрелов городов, что вызвало необходимость в обсуждении гуманитарной помощи гражданским.

23 ноября практически по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В ряде регионов полностью пропало электричество со снабжением воды.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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