Чиновник сделал резкий выпад в адрес российской власти

Вчера, 22 ноября, по украинской инфраструктуре был нанесен новый ракетный удар. В результате в ряде регионов серьезно усугубилось ситуация с ресурсным обеспечением населения. На этом фоне представитель Украины в ООН Сергей Кислица решил сделать заявление.

В своих соцсетях он написал, что выслушивать представителя России на СБ ООН является одной из "самых ужасных его обязанностей". По его словам, постоянное место российской власти должно быть "в аду". В качестве дополнения он опубликовал свою фотографию, сопроводив все нецензурным жестом и бранью.

Российские делегаты уже отреагировали на выпад Кислицы. Никто не ожидал, что он может позволить себе подобное поведение. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский высмеял главу украинской миссии, передает РИА "Новости".

"Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу!",

– сказал он, воздержавшись от других комментариев.

Другие дипломаты, пожелавшие не раскрывать своего имени, не смогли сдержать шоковой реакции на выходку украинского представителя. Один из них сказал:

"Боже! Это за гранью всего!".

Остальные комментаторы в российской власти отметили, что подобное поведение для дипломата – непозволительно, поскольку его главной задачей является умение найти способ вести себя цивилизованно даже с противниками и врагами.

После обстрелов Украины президент страны Владимир Зеленский созвал срочное совещание СБ ООН – представитель от России Василий Небензя появился в зале только после того, как глава закончил свое выступление, передает телеканал "360".