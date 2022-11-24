Американская ракета ударила по Краматорску: Киев во всем обвинил Москву

Американская ракета ударила по Краматорску: Киев во всем обвинил Москву
Фото: соцсети
Украинцы получили оплеуху со стороны американцев

В конце сентября украинская сторона сообщила, что в один из жилых домов в Краматорске попала ракета. В результате инцидента было ранено несколько мирных жителей и повреждены некоторые квартиры. Тогда Киев назвал произошедшее наглядным примером "российского террора", однако в действительности оказалось, что ВС РФ не имели к этому никакого отношения. 

По данным издания The New York Times, удар нанесла американская ракета воздушного базирования AGM-88B. Ее запустили ВСУ примерно в 18:00 26 сентября. Она отклонилась от заданного курса, влетев прямо в жилой дом. Местные жители и аналитики установили ее принадлежность по разлетевшимся обломкам. 

"Она попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди. У нас и раньше были взрывы в этом районе. Теперь мы боимся каждого мельчайшего шороха", – заявили жильцы пострадавшего дома. 

В украинском Минобороны категорически отказались давать комментарии по поводу инцидента. При этом журналисты напомнили, что это не первый раз, когда украинская ракета попала не по назначенной цели – ранее в Польше приземлился снаряд, выпущенный ВСУ, что привело к гибели двух человек. 

При этом на Западе в произошедшем обвинили Россию – политики заявили, что к этому привела начатая в феврале российская спецоперация. В российском МИД решили не принимать никаких скоропалительных мер по поводу таких выпадов, реакции на этот инцидент со стороны Москвы пока не будет, передает телеканал "360"

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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