"Опоздали": в Италии обозначили неожиданную причину провала накачки Киева оружием

"Опоздали": в Италии обозначили неожиданную причину провала накачки Киева оружием
Фото: www.unsplash.com
Европа оказалась перед тяжелым выбором

Киевский режим все еще вынашивает надежду выйти победителем из конфликта на территории украинского государства. При этом власти Незалежной основную ставку делают на зарубежные вооружения. Мол, именно Европа и США должны обеспечить военно-техническое превосходство Киева. Любопытными размышлениями на этот счет поделились итальянские эксперты.

Известный в Италии специалист-международник Марко Ди Лиддо отметил, что аппетиты киевского режима растут, как на дрожжах. Для того чтобы удовлетворить потребности незалежных, европейские государства должны сделать нелегкий выбор: либо отдать все свое вооружение и фактически остаться беззащитными перед возможной угрозой, либо все же вынудить Украину затормозить конфликт.

"Когда Россия начала на Украине спецоперацию 24 февраля, мы уже опоздали", – уверен эксперт.

Итальянец считает, что европейского потенциала недостаточно для обеспечения победы киевского режима.

Тем временем, наша армия продолжает успешно проводить спецоперацию. "Пятый канал" публикует кадры с массированным ударом ВС РФ по объектам Украины.

Источник: Il Fatto Quotidiano ✓ Надежный источник
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