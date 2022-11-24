Зеленскому задали неудобный вопрос после нахального звонка в Израиль

Зеленскому задали неудобный вопрос после нахального звонка в Израиль
Владимир Зеленский. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Действия украинца вызывают сильное раздражение

Украинский лидер Владимир Зеленский прикладывает максимальные усилия для того, чтобы втянуть в конфликт с нашей страной как можно больше государств. Бывший комик, как банный лист, пристал к властям Израиля. Недавний звонок Зеленского в Тель-Авив вызвал бурю критики в социальных сетях.

Пан главнокомандующий поделился в Twitter своими впечатлениями от разговора с израильским президентом Ицхаком Герцогом. Лидер незалежных весьма рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым правительством этой страны.

В комментариях к его хвастливому посту интернет-пользователи отметили, что еврейское руководство должно прийти в ужас от мысли о том, какие кровожадные нацисты и бандеровцы работают на киевский режим.

"Что они почувствуют, когда увидят украинских солдат с нацистской символикой?" – задают Зеленскому неудобный вопрос в Сети.

Другие отметили, что Зеленский является "военным преступником" и занимается исключительно "отмыванием денег".

Тем временем, наши бойцы и продолжают реализовывать поставленные перед ними задачи. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Вооруженные силы России нанесли массированные удары по украинской системе военного управления.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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