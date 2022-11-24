Действия украинца вызывают сильное раздражение

Украинский лидер Владимир Зеленский прикладывает максимальные усилия для того, чтобы втянуть в конфликт с нашей страной как можно больше государств. Бывший комик, как банный лист, пристал к властям Израиля. Недавний звонок Зеленского в Тель-Авив вызвал бурю критики в социальных сетях.



Пан главнокомандующий поделился в Twitter своими впечатлениями от разговора с израильским президентом Ицхаком Герцогом. Лидер незалежных весьма рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым правительством этой страны.

В комментариях к его хвастливому посту интернет-пользователи отметили, что еврейское руководство должно прийти в ужас от мысли о том, какие кровожадные нацисты и бандеровцы работают на киевский режим.

"Что они почувствуют, когда увидят украинских солдат с нацистской символикой?" – задают Зеленскому неудобный вопрос в Сети.

Другие отметили, что Зеленский является "военным преступником" и занимается исключительно "отмыванием денег".

Тем временем, наши бойцы и продолжают реализовывать поставленные перед ними задачи. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Вооруженные силы России нанесли массированные удары по украинской системе военного управления.