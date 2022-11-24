Европейская деятельница совсем позабыла о согражданах

Жители Европейского союза продолжают с содроганием наблюдать за тем, что творят местные политики. Настоящую волну негодования вызвало странное признание руководительницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об украинцах.



Европейские интернет-пользователи весьма бурно отреагировали на ее заявление о том, что пока Европа погружается в зиму, она продолжает думать об "украинских друзьях". Разумеется, согражданам фрау было бы приятнее, если бы она озаботилась их проблемами. Людей раздражает, что киевский режим оказался превыше интересов самих европейцев.

"Подумайте хоть немного о нас, которых вы довели до нищеты своими санкциями", "Как торговку оружием, вас волнует только продажа оружия", "Вы испорченный бесчувственный человек", – пишут в социальных сетях доведенные до предела европейцы.

Некоторые резонно отметили, что Европейский союз во всем потакает Соединенным Штатам Америки и таким образом является соучастником развязывания конфликта на территории украинского государства. Простые европейцы понимают, что США устроили этот коллапс для того, чтобы поддержать "свою больную экономику".