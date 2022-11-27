Fox News: экономика США "пробила дно" из-за украинского диктатора

Белый дом выделил Киеву уже свыше 90 млрд долларов - и это не предел

Известный американский телеведущий Такер Карлсон разнес политическое руководство Украины и в частности президента Владимира Зеленского, заявив, что тот вечно выпрашивает средства у американцев.

По словам Такера, экономика Соединенных Штатов погружается "на дно" из-за непомерных расходов на украинский кризис. Белый дом уже выделил Киеву свыше 90 млрд долларов – такие средства Штаты не тратили ни на одну страну мира, даже на Афганистан, который обошелся Вашингтону в два раза дешевле.

Однако, считает Карлсон, сколько средств Киев бы ни получал, Зеленский все равно будет требовать деньги.

"Вы же знаете, кто этот парень? Погрязший в коррупции украинский диктатор, который требует от нас деньги. У него на этого хватает наглости. И он все никак не может заткнуться", – высказался Карлсон.

К слову, Карлсон нередко с крайним негативом высказывается в адрес Зеленского – ранее он также осудил Киев за выпрашивание средств у Штатов.