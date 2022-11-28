Многие солдаты даже не дожидаются помощи

Издание The New York Times сообщило, что украинская сторона несет большие военные потери под Артемовском. Источники среди военных и очевидцев доложили о почти 300 раненых, которых доставили 24 и 25 ноября.

По данным Telegram-канала "Военная хроника", суточные потери ВСУ под Бахмутом за минувшую неделю выросли в десять раз. Причиной этого стали проблемы с медицинской эвакуацией из-за плохой погоды.

Больше всего во время боев пострадала бригадная артиллерийская группа и два механизированных батальона 30-й ОМБР ВСУ, оборонявшие позиции под Клещеевкой. Также потери у роты специального назначения ОУН* – Immitis 71-й "егерской" бригады.

Всего, по данным источников, за минувшую неделю погибло около 500 солдат.

"Проблема с вывозом раненых перешла в стадию критической. Дефицит быстрой помощи уже привел ко множественным гнойно-септическим патологиям", – указывается в сообщении.

Многие из украинских солдат умирают от болевого шока, так и не дождавшись помощи медиков. В итоге даже при легких ранениях состояние бойцов может резко ухудшиться из-за заражения крови. И, согласно прогнозу погоду, в дальнейшем потери будут только расти из-за приближающихся осадков и плюсовой температуры.

Сейчас, несмотря на большое количество погибших и раненых, украинское командование перебрасывает под Бахмут новые подразделения, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".