Ожесточенные бои продолжаются

Донбасс остается одной из самых горячих точек на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сегодня, 29 ноября, в главном оборонном ведомстве нашей страны поделились последними новостями с фронта.



Официальный представитель военного министерства Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное наступление на Донецком направлении. При этом противник всеми силами старается препятствовать продвижению наших бойцов.

В ходе боев уже ликвидированы более ста украинских боевиков. Кроме того, российским военным удалось уничтожить пять бронемашин, пять автомобилей, служивших военным целям незалежных, а также один танк.

Отдельно отмечается, что Вооруженные силы Украины предпринимали тщетные попытки атаковать наши позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях. Все потуги служителей киевского режима оказались провальными.