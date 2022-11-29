Активное наступление и сотня погибших: что происходит на Донецком направлении

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Донбасс остается одной из самых горячих точек на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сегодня, 29 ноября, в главном оборонном ведомстве нашей страны поделились последними новостями с фронта.
Официальный представитель военного министерства Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное наступление на Донецком направлении. При этом противник всеми силами старается препятствовать продвижению наших бойцов.
В ходе боев уже ликвидированы более ста украинских боевиков. Кроме того, российским военным удалось уничтожить пять бронемашин, пять автомобилей, служивших военным целям незалежных, а также один танк.
Отдельно отмечается, что Вооруженные силы Украины предпринимали тщетные попытки атаковать наши позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях. Все потуги служителей киевского режима оказались провальными.
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