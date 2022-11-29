Активное наступление и сотня погибших: что происходит на Донецком направлении

Активное наступление и сотня погибших: что происходит на Донецком направлении
Фото: www.unsplash.com
продолжениеАмериканский полковник предрек Зеленскому трагический финал
Ожесточенные бои продолжаются

Донбасс остается одной из самых горячих точек на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сегодня, 29 ноября, в главном оборонном ведомстве нашей страны поделились последними новостями с фронта.

Официальный представитель военного министерства Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное наступление на Донецком направлении. При этом противник всеми силами старается препятствовать продвижению наших бойцов.

В ходе боев уже ликвидированы более ста украинских боевиков. Кроме того, российским военным удалось уничтожить пять бронемашин, пять автомобилей, служивших военным целям незалежных, а также один танк.

Отдельно отмечается, что Вооруженные силы Украины предпринимали тщетные попытки атаковать наши позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях. Все потуги служителей киевского режима оказались провальными.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
новости партнеров

Чем закончится СВО: озвучен вероятный прогноз

Участник боевых действий выдал свой сценарий

В Запорожье прояснили информацию об уходе ВС РФ из Энергодара

Ко всему причастны украинские спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей