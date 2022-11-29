Военный подробно описал, что ждет украинского лидера

Конфликт на территории Незалежной стал своего рода площадкой для самореализации нынешнего главнокомандующего страны Владимира Зеленского, который пришел на высокий пост из кинематографа. Впрочем, как убежден опытный американский полковник Дуглас Макгрегор, финал жизни президента будет весьма незавидным.



Экс-советник руководителя Пентагона считает, что пана Зеленского пустят в расход свои же. Дело в том, что сегодня для представителей экспертного сообщества очевидно: киевский режим оказался в безвыходном положении. В конце концов, Зеленскому придется признать военное поражение, а как минимум, пойти на серьезные уступки Москве.

Однако для самого главнокомандующего такое развитие событий окажется катастрофическим. Американский полковник подчеркнул, что сдача позиций переведет в неистовство местных украинских националистов. При этом их гнев наверняка будет обращен именно в сторону президента-неудачника. Таким образом, в конце концов, с Зеленским разделаются им же вскормленные националисты.

Макгрегор подчеркнул, что Зеленский во всем будет выполнять распоряжения западных кураторов. Когда ему объявят, что "игра окончена", он обязательно пойдет на переговоры и согласится на территориальные уступки.

"Приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов", – поделился своим прогнозом американский эксперт.