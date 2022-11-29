Главу МИД Литвы поставили на место после нахального заявления об Украине

Вильнюс продолжает русофобствовать

Прибалтийские страны с гордо задранными носами идут в авангарде антироссийской политики. Балтийская тройка всячески поддерживает киевский режим и использует любую возможность насолить Москве. Однако такие действия местных политиков серьезно надоели простым жителям Европы. Недавнее скандальное заявление литовского МИД об Украине вызвало волну критики.



Так, руководитель главного внешнеполитического ведомства республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что странам-участницам Североатлантического альянса следует как можно быстрее передать в руки киевского режима танки.

"Мое послание приятелям – министрам на собрании НАТО простое: будьте спокойны и передайте танки Украине", – объявил высокопоставленный литовец.

Впрочем, подобного рода разглагольствования явно не пришлись по вкусу европейским интернет-пользователям. В социальных сетях резко раскритиковали заявление министра.

Комментаторы с юмором отметили, что "мощная" Литва вполне может отправить "все свои пять танков" на Украину. Другие с недовольством пишут, что ждут не дождутся того дня, когда "Украина перестанет клянчить деньги".

"Безмозглый разжигатель войны", – резко припечатали литовского политика в Сети.