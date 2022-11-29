Судьба региона тревожит всю страну

Недавно нашему военному командованию пришлось принять вынужденное решение и временно оставить столицу Херсонской области. Сейчас там разместились украинские вояки. По мнению внештатного советника врио главы Херсонщины Александра Малькевича, незалежные боевики вынашивают самые коварные планы в отношении города.



Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что Вооруженные силы Украины ценят Херсон исключительно в качестве военной базы. Сейчас областной центр готовится "под списание".

Малькевич отметил, что дома местных жителей захватывают украинские военные, людей вывозят за пределы города, также на его территории активно возводятся оборонительные укрепления. Сейчас в столице Херсонской области сложные условия для жизни – нет воды и света. Многие люди сами покидают малую родину. Кроме того, очевидно, что украинцы будут использовать мирных людей как живой щит.

"Я считаю, что город не рассматривают как город, а именно как большую военную базу", – поделился своим заключением опытный государственный деятель.