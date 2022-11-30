Русская разведка раскрыла планы Варшавы

На территории украинского государства складывается весьма плачевная ситуация. На земли Незалежной облизываются западные соседи. В Службе внешней разведки нашей страны объявили, что Варшава вынашивает планы по проведению референдумов на Западной Украине. Как известно, поляки давно хотят прибрать к рукам часть земель этого государства.



Такими сенсационными сведениями поделился глава российской разведки Сергей Нарышкин. Высокопоставленный госслужащий напомнил, что польское государство давно претендует на часть территорий Западной Украины. В частности, речь идет о Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской областей Незалежной.

Нарышкин подчеркнул, что Варшаве весьма по вкусу пришелся российский опыт с обеспечением процедуры волеизъявления граждан. Теперь польские власти также хотят вернуть "исконные территории" за счет организации референдумов на западных украинских землях.

Также Нарышкин сообщил, что поляки уже отправили "пробный шар". Местные разведчики слили украинской прессе информацию о том, что во Львовской области якобы планируют организовать плебисцит по поводу вхождения в состав Польши.