Почему НАТО не дает Киеву бомбить Россию – мнение политолога

В альянсе понимают риски

Несмотря на воинственные заявления со стороны киевского режима, Украина не позволяет себе устраивать массированный обстрел российской территории. По мнению известного российского политолога Петра Колчина, все дело в позиции Североатлантического альянса по этому вопросу.

В беседе с журналистами интернет-издание "Подмосковье сегодня" специалист подчеркнул, что военный блок абсолютно не хочет быть втянутым в конфликтную ситуацию.

НАТО фактически запретила Киеву активно обстреливать земли России, так как боится удара возмездия уже по своим территориям.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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