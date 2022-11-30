Британский журналист получил по шапке за шутку об "усталости от Украины"

Британский журналист получил по шапке за шутку об "усталости от Украины"
Фото: www.unsplash.com
Незалежные пропагандисты никому не дают спуска

Любопытный инцидент произошел с известным британским журналистом Джайлсом Кореном, который пишет для авторитетного местного издания The Times. Автор выпустил статью, в которой в сатирической манере обсудил ситуацию, сложившуюся вокруг украинского государства.

В частности, британец поразмышлял на тему "усталости" коллективного Запада от украинского вопроса. При этом журналист категорически заявляет, что абсолютно не разделяет такое видение ситуации.

Однако, несмотря на ироничный тон и личные убеждения автора, проукраинские пропагандисты набросились на него с оглушительной критикой. Британец с раздражением объявил, что шокирован поведением людей. Никто не пытается разобраться в ситуации, но сразу готов "казнить" за любое кажущееся негативным высказывание в адрес Незалежной. Дошло до того, что у редакции потребовали уволить несчастного писаку.

Журналиста такой подход взбесил до глубины души. Он назвал своих противников "дебилами" и посетовал, что люди готовы на агрессию и не хотят разбираться в деталях. При этом Корен отметил, что сегодня на Западе практически все говорят об усталости от Украины – такое положение дел стало фактом.

Источник: The Times ✓ Надежный источник
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