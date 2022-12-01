Украинским воякам не позавидуешь

О печальных буднях незалежных военнослужащих в интервью российским журналистам рассказал попавший к нам в плен боец 113-й отдельной бригады теробороны Александр Лазаренко. Украинец поделился душещипательными подробностями: оказалась, у командования Вооруженных сил Незалежной есть особый подход к организации наказания провинившихся.



Так, за серьезную провинность подразделения мобилизованных отправляют на особо опасные зоны фронта и заставляют несчастных рыть там окопы, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Мужчина рассказал, что изначально его подразделение занимало позиции в глубоком тылу Харьковской области. Однако, когда некоторые вояки провинились перед командованием, всю роту отправили в Луганскую народную республику. Мобилизованных украинцев кинули в самое пекло рядом с трассой "Сватово-Кременная", передает телеканал RT.

К слову, другой военнопленный Сергей Ульянов сообщил, что мобилизованных незалежных практически не обучают. Курс молодого бойца для такого вояки длится всего один час, отмечает телеканал "360".