Среди работников Запорожской АЭС раскрыли украинских наводчиков

Среди работников Запорожской АЭС раскрыли украинских наводчиков
Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/www.globallookpress.com
Сотрудники тщательно скрывали свою истинную личину

Любопытная информация пришла из Запорожской области. Выяснилось, что среди работников крупнейшей в Европе атомной электростанции – ЗАЭС были корректировщики Вооруженных сил Украины. Такой информацией с общественностью поделились представители "Росэнергоатома".

Сообщается, что речь идет о сотрудниках, которым ранее были заблокированы пропуска на Запорожскую электростанцию. Скандал разгорелся 28 ноября. Нескольким работникам станции заблокировали пропуска из-за того, что они отказались ставить подпись на новом контракте.

Впрочем, как подчеркнули в российском концерне, таких людей на станции оказалось совсем немного. Глава "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что именно среди них впоследствии были выявлены наводчики украинских боевиков. Действительно, некоторые люди пытались саботировать работу и резко негативно высказывались в адрес Москвы, которая сейчас контролирует стратегически важный объект.

Как сообщает интернет-издание РИА ФАН, злоумышленники помогали украинским боевикам корректировать удары по стратегическому объекту. К счастью, киевскому режиму не удалось нанести серьезные повреждения станции, авария на которой грозит трагедией всему миру.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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