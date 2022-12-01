Лавров объяснил массированные удары по Украине

Лавров объяснил массированные удары по Украине
Сергей Лавров. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеАрмия России разгромила логово наемников в ДНР
Министр четко обозначил позицию Москвы

В последние месяцы Вооруженные силы Российской Федерации регулярно проводят массированные обстрелы территории украинского государства. При этом целью наших ракет является исключительно инфраструктура Незалежной, российские военные прикладывают максимальные усилия для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Позицию Москвы по этому поводу обозначили в Министерстве иностранных дел.

Так, руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров подчеркнул, что российские военные бьют исключительно по инфраструктуре, функционирование которой помогает убивать русских.

Шеф российской дипломатии отметил, что выводятся из строя объекты энергетики и другая инфраструктура, которая поддерживает военный комплекс Украины на плаву.

"Мы выводим объекты энергетики, которые позволяют Западу накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских", – подчеркнул глава профильного министерства.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Минск забил тревогу из-за резкого наращивания войск НАТО у границ

Международная обстановка продолжает обостряться

"Работайте, братья": Армия России совершила прорыв в ДНР

Освобождены два важных населенных пункта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей