Министр четко обозначил позицию Москвы

В последние месяцы Вооруженные силы Российской Федерации регулярно проводят массированные обстрелы территории украинского государства. При этом целью наших ракет является исключительно инфраструктура Незалежной, российские военные прикладывают максимальные усилия для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Позицию Москвы по этому поводу обозначили в Министерстве иностранных дел.



Так, руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров подчеркнул, что российские военные бьют исключительно по инфраструктуре, функционирование которой помогает убивать русских.

Шеф российской дипломатии отметил, что выводятся из строя объекты энергетики и другая инфраструктура, которая поддерживает военный комплекс Украины на плаву.

"Мы выводим объекты энергетики, которые позволяют Западу накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских", – подчеркнул глава профильного министерства.