Высокоточные удары сделали свое дело

Каждый день отважные бойцы Вооруженных сил Российской Федерации делают все для того, чтобы реализовать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сегодня, в первый день зимы, Министерство обороны РФ поделилось важной информацией с общественностью.



Так, благодаря слаженной работе российских военнослужащих нам удалось ликвидировать три пункта размещения зарубежных боевиков, которые устроили себе логово на землях Донецкой народной республики.

Кроме того, российскими бойцами были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Такие потери в технике существенно скажутся на боеготовности Вооруженных сил Украины.

Также в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что украинские вояки пошли в атаку в Луганской народной республике. Боевики рискнули организовать нападение в направлении Куземовки. Однако там их встретил огонь российской артиллерии. В итоге киевский режим потерял убитыми более 60 вояк, также были уничтожены шесть танков. Помимо этого, нашим военным удалось сорвать атаку всушников в направлении Червонопоповки в ЛНР.