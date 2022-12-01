Экс-глава ЦРУ дал прогноз по финалу конфликта на Украине

Все противостояния заканчиваются переговорами

Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Дэвид Петреус поделился своим прогнозом по поводу развития событий на территории украинского государства.

Опытный американский вояка подчеркнул, что позитивные тенденции начнутся после того, как вашингтонская администрация и Брюссель объявят о необходимости провести мирные переговоры.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", генерал уверен: текущую конфликтную ситуацию можно разрешить только дипломатическим путем. Однако для такого развития событий необходима воля США и Евросоюза.

Источник: Tagesspiegel ✓ Надежный источник
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