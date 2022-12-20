Что влияет на цену нефти: объяснил экономист

Рынок моментально реагирует на потрясения

Стоимость нефти отметилась ростом на 1,2 процента, поднявшись до 80 долларов за баррель. По словам аналитика Александра Багманова, на цену сырья неожиданно повлиял погодный фактор.

В целом же, указывает эксперт, удержание цены вызвано позитивной новостью из КНР о снижении ковидной волны. В Штатах же ожидается шторм, что вызовет повышение спроса на топливо, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Власти постепенно начинают снимать ограничения, но участники рынка все равно ожидают, что в Китае ближайшее время могут быть совокупно три волны заражения", – указал эксперт. 

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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