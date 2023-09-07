Россия придумала способ "раздавить" экономику Запада

Ей помогает еще одно государство

Решение Москвы и Эр-Рияда приведет к росту инфляции в западных странах. Страны договорились продлить сокращение добычи нефти до конца года, и уже это привело к резкому росту цен, сообщает Business Insider.

Россия и Саудовская Аравия снизили объемы совокупной добычи топлива на 1,3 млн баррелей в сутки. В результате фьючерсы на нефтяную марку Brent достигли своего 10-месячного максимума – 90 долларов за баррель. Аналогичная ситуация произошла и с нефтью WTI, напоминает URA.RU.

Согласно заявлению двух стран, сокращение добычи направлено на поддержание стабильности и баланса на нефтяных рынках, передает телеканал "360". Однако, указывают журналисты, решение выходит за рамки политики ОПЕК+.

"Рост цен на нефть является плохой новостью для мировых центральных банков, которые с прошлого года пытаются обуздать высокую инфляцию", – указывается в статье.

Больше всего это коснется США и ценовой политики других западных стран, что, в свою очередь, заставит их предпринимать жесткие шаги для удержания инфляции на существующем уровне, сообщает Общественная служба новостей. И если не удастся справиться с ситуацией, то есть вероятность, что экономика Запада может быть "раздавлена".

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