Стало известно о предательстве России Китаем

Просто бизнес и ничего личного

На фоне ограничений на продажу российской нефти на мировом рынке Китай стал одним из крупнейших покупателей топлива из России. Москва согласилась предоставить стране скидку на ресурс в обмен на крупные объемы закупки. Однако, как сообщает Bloomberg, Пекин нашел для себя более выгодный вариант.

По данным аналитиков Kpler, китайский импорт иранской нефти в последнее время достиг рекордного значения за последнее десятилетие. Для этого КНР даже пришлось ослабить нормы регулирования битумной смеси, под которую часто маскируют санкционное топливо из Ирана для прохождения таможни.

Трейдеры утверждают, что два сорта иранской нефти, которую покупают китайцы, сейчас значительно дешевле российских сортов – скидка составляет примерно 10 долларов.

При этом, согласно официальным данным, Китай давно не включает в таможенные отчеты сведения о поставках иранской нефти в страну. Всю информацию собирают независимые аналитики рынка по открытыми источникам, поэтому данные об объемах разнятся – от 1 млн до 1,5 млн баррелей в сутки.

Некоторые расценили подобный шаг Пекина как предательство Москвы. Как указывает российский аналитик Игорь Юшков, высокие показатели добычи нефти в Иране действительно бьют по России, которая на данный момент пытается сократить объемы топлива на рынке для повышения стоимости. Но серьезных последствий для российской экономики в этом нет.

"Китай просто максимизирует выгоды, приобретая всю дешевую нефть", – заявил он.

При этом, по словам эксперта, речи об отказе от российского топлива не идет.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Китай обвалил российский автомобильный рынок.