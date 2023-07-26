Китай обвалил российский авторынок

Никаких других вариантов у населения уже не осталось

Экспорт легковых и грузовых авто из Китая в РФ за первое полугодие подскочил практически до запредельных значений – доля КНР во внутрироссийском автомобильном рынке превысила отметку в 70 процентов. Экспорт легковых машин вырос до 4,6 млрд доллара (1,7 миллиарда – показатель по экспорту грузовых авто).

Только за июнь текущего года поставки китайского автопрома в Россию превысили миллиард рублей (месяцем ранее было на 200 миллионов долларов меньше). Таможенное управление Китайской Народной республики фиксирует, что КНР занял в России лидерство по экспорту автомобилей (за первые пять месяцев с начала 2023-го Китай отправил соседям 287 тысяч автомобилей). Далее следует Мексика, отправившая в Россию 159 тысяч авто.

В 2021 году экспорт авто из КНР был весьма скромным в сравнении текущими показателями – за год суммарно Китай заработал только полтора миллиарда долларов и держался на уровне в 10 процентов от всего иностранного авторынка России.

После санкционных мер Евросоюза, ударивших и по авторынку, производство легковых машин в самой России упало на 67 процентов. Центробанк указывает еще на одну из причин – прекращение выпусков внутри страны иностранных концернов, а также сокращение импорта как из европейских стран, так и из Южной Кореи и Японии.

А ранее "Утро" сообщало о готовности Китая передать России "Танки".