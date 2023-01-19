Москва сделала неожиданное заявление о поставках газа по "Северному потоку"

Москва сделала неожиданное заявление о поставках газа по "Северному потоку"
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Власти ответили на вопрос о возобновлении экспорта топлива в ЕС

В настоящее время разговоры о поставках топлива по уцелевшей ветке "Северного потока" преждевременны – все зависит от итогов обследований, указал вице-премьер Александр Новак. 

По словам зампреда правительства, пока что никаких выводов делать не приходится. У России нет итогового заключения по поводу состояния уцелевшей инфраструктуры. Власти будут оценивать ситуацию, исходят из итогов самого обследования.

Таким образом Новак ответил на вопрос о возобновлении поставок по нити "Северного потока". Однако госслужащий не дал ясного ответа на просьбу раскрыть срок или дату появления результатов обследования, лаконично заявив, что "работа продолжается.

Напомним, поставки по "Северным потокам" из РФ и ЕС были прекращены с августа. 26 сентября 2022 года на трех из четырех нитей были обнаружены повреждения. Генеральная прокуратура России завела дело об акте международного терроризма. В ЕС расследуются вероятные причины инцидента. 

По некоторым данным, незадолго до инцидента в экономической зоне Дании над местом взрыва появились неопознанные суда, выключившие автоидентификационную систему.

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