Положение Незалежной оставляет желать лучшего

Американские эксперты внимательно следят за событиями, которые разворачиваются на территории украинского государства. По мнению западных экономистов, сейчас Незалежная оказалась на краю пропасти. Дело в том, что Евросоюз фактически подвел Украину к кризису суверенного долга.



Специалисты отмечают, что на протяжении долгого времени европейцы хвастались, что поддерживают украинское государство за счет беспрецедентного финансирования экономики в виде кредитных займов.



Однако очевидно, что кредитная каббала в итоге приведет к самым плачевным последствиям. Западные специалисты подчеркивают, что для спасения Незалежной необходимо провести долговую сделку, а не все глубже засаживать Украину в кредитную яму.



Только перевод кредитных обязательств в безвозмездные гранты может помочь украинской экономике оздоровиться. Очевидно, что сейчас Незалежная находится в глубоком кризисе, который только усугубляется за счет роста кредитной нагрузки.

