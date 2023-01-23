США объявили о надвигающейся на Украину катастрофе

США объявили о надвигающейся на Украину катастрофе
Фото: www.unsplash.com
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Положение Незалежной оставляет желать лучшего

Американские эксперты внимательно следят за событиями, которые разворачиваются на территории украинского государства. По мнению западных экономистов, сейчас Незалежная оказалась на краю пропасти. Дело в том, что Евросоюз фактически подвел Украину к кризису суверенного долга.

Специалисты отмечают, что на протяжении долгого времени европейцы хвастались, что поддерживают украинское государство за счет беспрецедентного финансирования экономики в виде кредитных займов.

Однако очевидно, что кредитная каббала в итоге приведет к самым плачевным последствиям. Западные специалисты подчеркивают, что для спасения Незалежной необходимо провести долговую сделку, а не все глубже засаживать Украину в кредитную яму.

Только перевод кредитных обязательств в безвозмездные гранты может помочь украинской экономике оздоровиться. Очевидно, что сейчас Незалежная находится в глубоком кризисе, который только усугубляется за счет роста кредитной нагрузки.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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